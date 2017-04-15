Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі

У храмі Гробу Господнього в Єрусалимі у Велику суботу, напередодні Великодня, відбулося традиційне сходження благодатного вогню.

Священний вогонь з'явився в кувуклії (невеличкій капличці, спорудженій, як вважається, над місцем поховання Ісуса) під час молитви патріарха Єрусалимського Феофіла, як це буває щороку напередодні православного Великодня.

Після сходження вогню патріарх передав святиню віруючим, які запалили від неї зв'язки з 33 свічок - за віком Христа.