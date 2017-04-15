Події

14:43 15.04.2017

У Києві триває багаточисельна акція за заборону використання тварин у цирках

Понад тисячу людей зібралися у суботу в парку імені Тараса Шевченка в центрі Києва на акцію за заборону використання тварин у цирках, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Виступаючи з постаменту пам'ятника Тарасу Шевченку, засновник зоозахисної ініціативи UAnimals Олександр Тодорчук наголосив, що активісти виступають не проти цирків як таких, а лише проти експлуатації тварин у них.

У мітингу виступили вокалістка групи ONUKA Ната Жижченко, учасниця групи Panivalkova Ірина Лузіна та ін

Багато хто з учасників акції одягнені в костюми тварин або тримають саморобні плакати з написами "Цирк без жорстокості", "Тварини - не клоуни", "Ви смієтеся – тварини плачуть", "За лаштунками все не так весело", "Вони не можуть боротися за свої права. Ти можеш" та ін. Серед присутніх багато дорослих з дітьми та собаками.

На сьогоднішній день закони, що забороняють або обмежують залучення тварин до циркових вистав, діють в Австрії, Великобританії, Швеції, Австралії, Канаді, Фінляндії, багатьох штатах США і ще в кількох десятках країн.

В Україні народні депутати разом із зоозахисниками вже подали до Верховної Ради одразу два законопроекти, в яких запропоновано заборонити номери з тваринами у пересувних і стаціонарних цирках України.

Проект змін до закону "Про захист тварин від жорстокого поводження" (№5283) передбачає нарівні з пересувними звіринцями, зоопарками та виставками диких тварин заборонити використовувати звірів у пересувних цирках.

Законопроект (№5229) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заходів для запобігання нелюдяному і жорстокому ставленню до тварин" пропонує внести до Кодексу про адмінпорушення, статтю, що забороняє використовувати диких і сільськогосподарських тварин не тільки у цирках, але і під час проведення будь-яких видовищних і розважальних заходів.

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