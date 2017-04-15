Сбербанк скасував тимчасові ліміти за картками для фізосіб

Сбербанк (Київ) заявив про скасування з 14 квітня всіх раніше встановлених тимчасових лімітів на здійснення готівкових і безготівкових операцій за картковими рахунками фізичних осіб в національній та іноземній валюті.

"Починаючи із зазначеної дати, видача готівкових коштів, розрахунок у торговельно-сервісній мережі та мережі Інтернет, а також переведення коштів на інші рахунки та картки здійснюватимуться без обмежень по сумі", - йдеться в повідомленні фінустанови на його сайті.

Водночас Сбербанк, як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" кілька його клієнтів, тимчасово заблокував картки, власники яких не почули прохання фінустанови і не оновили свої персональні дані.

Сбербанк (раніше - ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", до цього - банк НРБ) заснований у 2001 році. Його єдиним власником є Сбербанк Росії.

За даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром активів (48,356 млрд грн) він посідав шосте місце серед 93 банків країни. Сбербанк, за його даними, обслуговує понад 1 млн фізичних осіб в Україні.

Українські банки з російським капіталом, особливо підконтрольні державі, після анексії Росією Криму і військових дій на Донбасі неодноразово зазнавали різних нападів. Ситуація загострилася після того, як 7 березня 2017 року Сбербанк Росії повідомив про готовність обслуговувати осіб-власників "паспортів" невизнаних "ДНР" і "ЛНР" згідно з указом президента Росії Володимира Путіна.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков одразу ж виступив за закриття українського Сбербанку і зажадав швидких санкцій щодо нього з боку Нацбанку України. З 16 березня президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про застосування санкцій до п'яти банків з російським капіталом щодо заборони виводити капітал за межі України на користь пов'язаних з ними осіб.

Водночас представники націоналістичних організацій 13 березня в центрі Києва символічно замурували вхід до центрального відділення ПАТ "Сбербанк" на вул. Володимирська, 46. Для безпеки роботу відділення банку було тимчасово припинено. Крім того, в ці ж дні в кількох областях України невідомі заблокували роботу десятків банкоматів банків з російським капіталом, що діють на території країни, а також низки їх відділень. Такі акції тривають уже більше місяця.

В цих умовах український Сбербанк з 15 березня встановив тимчасові добові ліміти за операціями, а потім навіть дещо посилив їх.

Потім 27 березня Сбербанк Росії оголосив про продаж 100% акцій своєї української "дочки" консорціуму інвесторів, куди увійдуть латвійський Norvik Banka і білоруська приватна компанія. Основним покупцем виступає син власника нафтової компанії "Русснефть" Михайла Гуцерієва Саїд, який купує 77,5% акцій. Сбербанк анонсував, що операція буде закрита в першому півріччі 2017 року.