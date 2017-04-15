Майже 30 тис. квитків продано на Євробачення-2017

Близько 30 тис. квитків на конкурс Євробачення-2017 продані на даний момент, ще близько 21 тис. є у наявності або скоро з'являться у продажу, повідомляється на офіційній сторінці "Євробачення-2017 в Україні" у Facebook.

"На сьогоднішній день продано близько 30 тис. квитків, близько 19 тис. зроблено для делегацій країн-учасниць конкурсу і ще близько 21 тис. квитків є у продажу або незабаром з'являться", - йдеться в повідомленні.

Організатори нагадали, що у Києві буде найдовша в історії конкурсу червона доріжка – 265 метрів.

Що стосується низки інших параметрів, то вага сцени на Міжнародному виставковому центрі (МВЦ), де відбудеться захід, становитиме 30 тонн, а трибун – 450 тонн. На трибунах для глядачів передбачено 7 тис. місць, зокрема 50 – для людей з інвалідністю.

"Витрати енергії арени досягають 7 МВт на повній потужності, з них на освітлення - 854 тис. Вт. А 18 генераторів щодня використовують 20 тис. літрів пального", - зазначено в повідомленні.

Як відомо, півфінали Євробачення-2017 в Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал - 13 травня. Цьогоріч у конкурсі візьмуть участь 42 країни. Цю кількість за всю історію конкурсу вдалося перевищити лише двічі - в 2008 і 2011 роках.