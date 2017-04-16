Події

10:16 16.04.2017

Південна Корея погрожує "каральними заходами" на випадок ядерних випробувань КНДР

Сеул "рішуче" відреагує на додаткові провокації КНДР, йдеться в прес-релізі президентського офісу за підсумками засідання постійного комітету Ради національної безпеки Південної Кореї, який наводить агентство "Енхап".

Раніше МЗС Республіки Корея "рішуче засудило" невдалий запуск ракети КНДР в неділю, попередивши, що Пхеньян зіткнеться з "серйозними каральними заходами" в разі проведення ядерного випробування або інших великих стратегічних провокацій.

Як повідомлялося, військові Південної Кореї працюють над визначенням типу ракети, невдалий запуск якої справила в неділю Північна Корея.

"Зараз ми визначаємо тип ракети і аналізуємо інші подробиці", - повідомив представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, слова якого наводять ЗМІ.

Тим часом, в Сеулі заявляють, що ракета, яку спробувала запустити КНДР у неділю могла бути того ж типу, що ракета, запущена КНДР раніше в цьому місяці.

ВАЖЛИВЕ

Християни відзначають Великдень

Благодатний вогонь зійшов в Єрусалимі

У Генпрокуратури України немає офіційних даних про втечу чотирьох екс-"беркутівців" до РФ

80 тонн продуктових наборів МКЧХ пройшли на непідконтрольний Україні Донбас

Порошенко підписав указ про зміну структури апарату РНБО

ОСТАННЄ

Помер один із творців інтернету

У Києві рух нічного тролейбуса маршруту № 91н закривається 17 квітня

ЗМІ: спроба запуску в Північній Кореї ракети зазнала невдачі

Майже 30 тис. квитків продано на Євробачення-2017

Сбербанк скасував тимчасові ліміти за картками для фізосіб

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
услуги в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА