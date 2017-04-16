Південна Корея погрожує "каральними заходами" на випадок ядерних випробувань КНДР

Сеул "рішуче" відреагує на додаткові провокації КНДР, йдеться в прес-релізі президентського офісу за підсумками засідання постійного комітету Ради національної безпеки Південної Кореї, який наводить агентство "Енхап".

Раніше МЗС Республіки Корея "рішуче засудило" невдалий запуск ракети КНДР в неділю, попередивши, що Пхеньян зіткнеться з "серйозними каральними заходами" в разі проведення ядерного випробування або інших великих стратегічних провокацій.

Як повідомлялося, військові Південної Кореї працюють над визначенням типу ракети, невдалий запуск якої справила в неділю Північна Корея.

"Зараз ми визначаємо тип ракети і аналізуємо інші подробиці", - повідомив представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, слова якого наводять ЗМІ.

Тим часом, в Сеулі заявляють, що ракета, яку спробувала запустити КНДР у неділю могла бути того ж типу, що ракета, запущена КНДР раніше в цьому місяці.