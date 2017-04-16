Disney випустила перший тизер фантастичного фільму «Зоряні Війни: Останні Джедаї»

Студія Дісней, якій тепер належать права на фантастичну сагу "Зоряні війни", випустила перший тизер нового фантастичного фільму "Зоряні Війни: Останні Джедаї" (Star Wars: The Last Jedi), який є 8 епізодом медіфраншизи.

Прем'єра «Зоряні Війни: Останні Джедаї» намічена на 15 грудня 2017 року.

Зо́ряні війни — культова фантастична медіафраншиза, яка розповідає про різні конфлікти і війни в «далекій-далекій галактиці». Зокрема, основна сага, з якої все почалося, концентрується на історії роду Скайвокерів — Енакіна, його дітей Люка і Леї та всіх, хто з ними пов'язаний.

Містить 7 основних кінофільмів (ще 2 заплановані), які іменуються сагою, 3 спін-офа (1 знятий), а також анімаційні серіали, мультфільми, телефільми, книги, комікси, відеоігри, поєднані єдиним всесвітом дії, придуманим та початково зображеним у фільмах американським режисером і продюсером Джорджем Лукасом в кінці 1970-х років.

Офіційна дата створення проекту — 25 травня 1977 року — дата виходу на широкий екран кінофільму «Зоряні війни» (нині це Епізод IV. Нова Надія), однак перший твір за всесвітом, однойменна книга-новелізація, з'явилася ще в 1976 році, оскільки продюсери побоювались провалу фільму в прокаті.