Події

20:38 16.04.2017

На півночі Казахстану через прорив дамби підтопило місто Атбасар

У місті Атбасар Акмолинської області Казахстану знову прорвало дамбу в декількох місцях, повідомив начальник департаменту НС області Олексій Рад.

"Ситуація гірша, ніж в 2014 році, вода піднялася до позначки 5,2 метрів", - сказав Рад агентству "Інтерфакс".

Атбасар, в якому проживає близько 30 тис. Чоловік, розташований на правому березі річки Жабай (притока Ішима) в 232 км на захід від Астани.

У 2014 році в результаті весняного паводку в Атбасарскому районі було затоплено більше 500 будинків. На ліквідацію НС з республіканського і обласного бюджетів було виділено понад 2 млрд тенге. Тоді в місті Атбасар були побудовані чотири 45-квартирні будинки для постраждалих під час повені жителів.

Тим часом увечері 15 квітня в Атбасар в тілі захисної дамби стався прорив шириною приблизно 3 метри. До ранку стало відомо, що близько 150 осіб було евакуйовано із зони підтоплення, підтопило понад 20 будинків.

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