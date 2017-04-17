Події

09:25 17.04.2017

У Львові внаслідок зіткнення з рейок зійшли 8 товарних вагонів

8 вагонів товарного потяга і одна колісна пара електровоза зійшли з рейок внаслідок зіткнення товарного поїзда, локомотива та маневрового поїзда сьогодні вранці у Львові, повідомляє департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

За даними департаменту, аварія сталася сьогодні о 4.40 у другому парку залізничної станції "Львів".

Унаслідок аварії постраждалих немає, затримки в русі поїздів не було.

За попередніми даними, причиною аварії став проїзд потяга на заборонний сигнал світлофора.

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