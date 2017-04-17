Холодна погода з опадами і нічними заморозками очікується в Україні цього тижня

18-22 квітня в Україні очікується холодна погода у зв'язку з вторгненням арктичного повітря: вночі заморозки в повітрі 0-5°, на поверхні ґрунту 3-8°, денна температура 2-9° тепла.

У південних, східних та більшості центральних областей дощ із мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с, повідомляє Укргідрометцентр

18 квітня в південній частині, східних, більшості центральних областей України очікуються дощі, місцями з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

На решті територій без опадів, лише вдень у західних областях невеликий дощ.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Уночі заморозки 0-5°, температура вдень 4-9° тепла.

У Києві 18 квітня без опадів, вночі заморозки 0-2°, температура вдень 7-9° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 18 квітня найвища температура вдень була 25,1° в 1920 р., найнижча вночі -4,7° в 1895 р.

У середу, 19 квітня, у східних, більшості південних, центральних областях дощ із мокрим снігом, місцями сильні опади; температура протягом доби 2-7° тепла (вночі місцями заморозки 0-3° вдень у Приазов'ї 5-10° тепла).

На решті територій без опадів, лише на крайньому заході країни невеликий дощ і мокрий сніг; вночі заморозки 0-5°, температура вдень 6-11° тепла; у Карпатах мокрий сніг, температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 19 квітня холодна погода: вночі заморозки 0-3°, температура вдень 7-9° тепла. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.