Події

10:34 18.04.2017

Тарифи на залізничні вантажоперевезення можуть бути проіндексовані в червні-липні, прогнозують у Мінінфраструктури

Тарифи на залізничні вантажні перевезення в Україні цього року можуть підвищити орієнтовно в червні-липні, прогнозує перший заступник міністра інфраструктури України глава наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"До травня ми не встигнемо завершити цей процес, але, думаю, якщо всі питання будуть узгоджені, це може статися в червні-липні", - сказав він під час конференції "Залізниці України. Розвиток та інвестиції" в Києві у вівторок.

Є.Кравцов не уточнив, наскільки зрештою буде підвищено тарифи.

Державна регуляторна служба України раніше відмовилася погоджувати проект наказу Мінінфраструктури, який передбачає здійснення з лютого 2017 індексації тарифів на залізничні перевезення вантажів у межах країни на 25%, і вирішила створити спільну з бізнесом робочу групу для визначення компромісної ставки підвищення.

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