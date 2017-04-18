Число користувачів Netflix в I кв. виросло менше прогнозу, прогноз позитивний

Найбільший в світі сервіс потокового відео по підписці Netflix не виправдав прогнози власного керівництва і ринку за темпами зростання числа передплатників в I кварталі 2017 року, проте прибуток компанії перевищила очікування.

У поточному кварталі Netflix розраховує подолати знакову позначку в 100 млн користувачів: передбачається, що кількість абонентів в США збільшиться на 600 тис. Чоловік, в інших країнах - на 2,6 млн чоловік, а в результаті аудиторія сервісу складе 102 млн чоловік.

Як говориться в звітності Netflix, прибуток у розрахунку на акцію в I кварталі склав 40 центів при виручці $ 2,64 млрд. Консенсус-прогноз Уолл-стріт припускав зростання прибутку з 6 центів до 37 центів на акцію, виручки - з $ 1,96 млрд до $ 2,64 млрд.

На кінець I кварталу у Netflix було майже 99 млн передплатників, їх число за три місяці збільшилася на 4,95 млн замість очікуваних самою компанією 5,2 млн і прогнозу Уолл-стріт в 5,3 млн. У січні-березні 2016 року приріст становив 6,7 млн ​​осіб.

Продажі послуг потокового відео в США в минулому кварталі принесли компанії $ 1,47 млрд, що було на $ 10 млн нижче консенсусу, в інших країнах - $ 1,046 млрд, або на $ 4 млн менше очікувань ринку.

У II кварталі Netflix розраховує зберегти сукупну виручку на рівні $ 2,64 млрд.

В цілому в 2017 році компанія витратить понад $ 1 млрд на просування власних телесеріалів, включаючи "Картковий будиночок", "Корона" та "Помаранчевий - хіт сезону".

Акції Netflix на додаткових торгах у понеділок спочатку відреагували на звітності зниженням на 3%, але потім перейшли до зростання і подорожчали на 1,4%. Капіталізація компанії перевищує $ 61,5 млрд.