TripMyDream має намір в 2017р. наростити продажі авіаквитків за допомогою свого порталу в шість разів

Сервіс пошуку подорожей TripMyDream планує в поточному році наростити продажі авіаквитків за допомогою свого порталу в шість разів, повідомив співзасновник сервісу Андрій Буренок.

Як зазначив він у інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", за його власними підрахунками, не враховуючи продажу безпосередньо через сайти авіакомпаній, чартери, лоукост, в цілому в Україні в 2016 році продано 2-2,5 млн авіаквитків, що більше, ніж в 2015 році. Частка онлайну в продажах становить 40%.

"Тим часом, ми не продаємо квитки як Tickets.ua, "Пілот"- вони наші партнери. Ми даємо трафік, перенаправляємо на сайти з продажу. У грошовому вираженні в 2016 році в Україні в цілому продані квитки приблизно на $ 700 млн, прибуток від продажів склав близько $ 30 млн. За нашими підрахунками, через нас купується близько 5% від загального обсягу авіаквитків в онлайні. Розраховуємо на 30% до кінця цього року. Це наша амбітна мета - ми повинні збільшити продажі в шість разів", - повідомив він.

На питання, хто є основним клієнтом сервісу і що вибирають більше, він повідомив, що це найчастіше любителі екскурсійного відпочинку, потім - любителі пляжів і екзотичних місць. Превалюють екскурсійні міста, поїздки з екскурсіями на два-чотири дні.

"Активні користувачі у нас з України, Росії, ряді європейських країн", - додав А.Буренок.

TripMyDream - сервіс, що допомагає користувачам інтернету знайти підходяще подорож, що включає авіаквитки, готелі та інші варіанти проживання, а також послуги, пов'язані з подорожами (страховки, трансфери, екскурсії), надані партнерами. Засновниками сервісу є Андрій Буренок і Тарас Поліщук.

Повний текст інтерв'ю з А.Буренок і Т.Поліщук буде опублікований на веб-сайті агентства "Інтерфакс-Україна"