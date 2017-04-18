United Airlines змінить правила проїзду співробітників після скандалу

Американська авіакомпанія United Airlines змінить правила посадки співробітників на власні рейси після скандалу з 69-річним пасажиром, лікарем в'єтнамського походження Девідом Дао, якого силоміць вивели з літака, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Четверта за обсягом перевезень авіакомпанія США заявила, що в майбутньому її співробітники будуть отримувати місця не менш ніж за годину до вильоту.

11 квітня співробітники служби безпеки чиказького аеропорту буквально витягли Д.Дао з літака, який мав вилетіти з Чикаго в Луїсвілль. При цьому літній лікар позбувся двох передніх зубів, йому зламали носа.

Екіпаж літака United залучив службу безпеки через овербукинг - квитків на літак було виписано більше, ніж було місць у салоні, - і відмову пасажирів поступитися місцями добровільно. При цьому авіакомпанії потрібно було посадити на рейс своїх співробітників, які повинні були вийти на роботу в іншому місті наступного дня.

Співробітники United попросили пасажирів поступитися своїми квитки в обмін на місце на рейсі наступного дня, номер у готелі і грошову компенсацію. Після того, як добровольців не знайшлося, за допомогою комп'ютера було обрано чотирьох довільних пасажирів, які були зобов'язані залишити рейс.

Д.Дао був одним з таких пасажирів, але відмовився підкоритися, зазначивши, що його теж чекають робота і пацієнти, після чого троє охоронців витягли його силоміць. Інцидент зняли двоє осіб на камери телефонів, після чого відео розійшлися по соцмережах і спричинило хвилю обурень. На записі видно, як чоловіка, який кричить, несуть по літаку за руки і за ноги.

Постраждали заявив про намір подати в суд на United. Його адвокат заявив, що Д.Дао вважає подію "страшнішою та більш болісною, ніж те, що він пережив, полишаючи В'єтнам".

Гендиректор United Оскар Муньос спочатку попросив вибачення за те, що довелося "перемістити" пасажирів, і пояснив, що один з них поводився вкрай агресивно. Ця заява була сприйнята багатьма як спроба уникнути коментаря щодо застосування сили до пасажира.

Пізніше О.Муньос випустив ще одну заяву. Цього разу він визнав, що сталася "жахлива подія". Авіакомпанія обіцяла повернути гроші за політ усім пасажирам рейсу.