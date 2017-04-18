Події

14:48 18.04.2017

Енергетики в Авдіївці планують відновити електропостачання через пару годин - штаб АТО

Авдіївські енергетики спільно з військовослужбовцями Збройних сил України та оперативними службами міста працюють над ліквідацією наслідків здійсненого в понеділок обстрілу з боку бойовиків і в найближчі години мають намір відновити електропостачання.

В оприлюдненому у вівторок вдень на сторінці прес-центру штабу АТО в Фейсбуці повідомленні наголошується, що наразі ремонтні бригади намагаються відновити електропостачання по вулиці Тургенєва. Електропостачання планують відновити до 15.00.

"Нагадаємо, що вчора близько 18.00 російсько-окупаційні війська зухвало обстріляли з мінометів приватні квартири мирних жителів Старої Авдіївки, - зазначили в прес-центрі штабу АТО.

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