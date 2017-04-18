ВККСУ просить МОЗ надати роз'яснення щодо бланків довідок про стан здоров'я кандидатів у судді

Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) просить Міністерство охорони здоров'я надати роз'яснення щодо бланків для довідок про стан здоров'я кандидатів на посаду судді, оскільки передбачені законодавством бланки були скасовані наказом МОЗ.

ВККСУ уточнює, що згідно із законом про судоустрій і статус суддів довідка про стан здоров'я кандидата в судді входить до переліку документів, які кандидат має подати до ВККСУ для участі у відборі.

При цьому ВККСУ зазначає, що в лютому 2017 року МОЗ визнало таким, що втратив чинність, свій наказ, яким була затверджена форма медичної довідки про стан здоров'я особи, що претендує на заняття посади, пов'язаної з виконанням функції держави або місцевого самоврядування.

У зв'язку з цим ВККСУ просить МОЗ у найкоротші терміни повідомити про дійсність виданих медичних довідок відповідної форми, а також про можливість проведення МОЗ або іншими уповноваженими органами спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів за такими довідками.

Крім того, ВККСУ просить МОЗ повідомити, за якою формою кандидатам необхідно надавати медичну довідку про стан здоров'я кандидата для отримання висновку щодо його придатності до роботи на посаді судді.

ВККСУ також уточнює, що на 600 вакансій на посади суддів місцевих судів подано 8970 заявок.

Як повідомлялося, в листопаді 2016 року в Україні стартував конкурс на зайняття 120 посад суддів оновленого Верховного Суду. Згідно з ухваленою парламентом минулого року новою редакцією закону "Про судоустрій і статус суддів", яку президент України Петро Порошенко підписав у липні 2016 року, до оновленого Верховного Суду входитимуть не більше ніж 200 суддів, а в його складі діють Велика палата Верховного суду, касаційні адміністративний, господарський, кримінальний, цивільний суди. Спецперевірку на конкурс до оновленого Верховного Суду пройшли понад 625 претендентів.