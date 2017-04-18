Україна за 3 міс. збільшила видобуток газу на 0,6%

Видобуток природного газу в Україні в січні-березні 2017 року збільшився на 0,6% (на 30 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 5,1 млрд куб. м, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

За даними міністерства, підприємства НАК "Нафтогаз України" за три місяці знизили видобуток газу на 0,2% (на 7,9 млн куб. м) - до 4 млрд 11,1 млн куб. м. Зокрема, ПАТ "Укргазвидобування" збільшило видобуток газу на 0,3% (на 9,7 млн куб. м) - до 3 млрд 695,7 млн куб. м, тоді як ПАТ "Укрнафта" скоротило на 6,6% (на 21,9 млн куб. м) - до 311,1 млн куб. м.

При цьому поточного року зафіксовано видобуток ПАТ "Чорноморнафтогаз" в обсязі 4,3 млн куб. м газу, що пов'язано з отриманням компанією контролю над видобутком газу зі свердловин Стрілкового родовища після звернення ПрАТ "Пласт" до компанії про неможливість повною мірою виконувати функції оператора родовища, від якого залежить газопостачання Генічеська.

Інші нафтогазовидобувні компанії, що працюють у країні, в січні-березні 2017 р. наростили видобуток газу на 3,6% (на 38 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2016-го - до 1,089 млрд куб. м.

Найбільшими газодобувачами в першому кварталі 2017 року також стали ПрАТ "Нафтогазвидобування" - 416,54 млн куб. м, ТОВ "Еско-Північ" - 154,234 млн куб. м, ПрАТ "Укрнафтобуріння" - 98,711 млн куб. м, ПрАТ "Природні ресурси" - 55,61 млн куб. м, ТОВ "Куб-Газ" - 46,898 млн куб. м, СП "Полтавська газонафтова компанія" - 42,898 млн куб. м, ТОВ "Надра-Геоінвест" - 26,359 млн куб. м, ТОВ "Перша українська газонафтова компанія" - 25,722 млн куб. м, ТОВ "Енергія-95" - 22,852 млн куб. м, ПрАТ "Девон" - 19,537 млн куб. м, ТОВ "Системойлінженіринг" - 18,87 млн куб. м, ТОВ "Регал петролеум" - 11,792 млн куб. м, ТОВ "Пром-енерго продукт" - 7,82 млн куб. м, ПрАТ "Пласт" - 5,96 млн куб. м, ТОВ "Сіріус 1" - 5,04 млн куб. м, ТОВ "Парі" - 4,69 млн куб. м, ПП "Нордік" - 4,602 млн куб. м, ТОВ "Укргаз Інвест" - 3,954 млн куб. м, ТОВ "Надрагаз" - 3,092 млн куб. м, ТОВ "Українська бурова компанія" - 3,02 млн куб. м, ТОВ "Актив Газ Ресурс" - 2,877 млн куб. м, ТОВ "Горизонти" - 2,202 млн куб. м, ТОВ "Арабський Енергетичний альянс" - 2,142 млн куб. м, ТОВ "Макком-Груп" - 2,077 млн куб. м, ТОВ "Бориславська нафтова компанія" - 1,603 млн куб. м, ПрАТ "Газінвест" - 1,56 млн куб. м, ТОВ "Східний геологічний союз" - 1,431 млн куб. м, ПрАТ "Укргазвидобуток" - 1,345 млн куб. м, ТОВ "ТНГК" - 1,345 млн куб. м, ТОВ "Західнадрасервіс" - 1,271 млн куб. м, ПАТ "Шахта ім. Засядька" - 1,227 млн куб. м, ТОВ "Укрнафтогазінвест" - 0,98 млн куб. м, СУКП "Дельта" - 0,79 млн куб. м, ТОВ "Укр-Аз-Оіл" - 0,795 млн куб. м, ТОВ "Сахалінське" - 0,72 млн куб. м, ТОВ "Нафтогазопромислова геологія" - 0,651 млн куб. м.

Як повідомлялося, Україна в 2016 р. збільшила видобуток газу на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) порівняно з 2015 р. - до 19 млрд 987,1 млн куб. м. Підприємства НАК "Нафтогаз України" знизили видобуток газу на 0,8% (на 131,8 млн куб. м) - до 15 млрд 900,2 млн куб. м. Зокрема, ПАТ "Укргазвидобування" збільшило видобуток газу на 0,5% (на 74,7 млн куб. м) - до 14 млрд 602,7 млн куб. м, тоді як ПАТ "Укрнафта" знизила на 13,7% (на 205,5 млн куб. м), до 1 млрд 297,5 млн куб. м.