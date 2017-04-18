Авіакомпанія Ellinair 27 травня поновлює рейси з Харкова до Салонік

Грецька авіакомпанія Ellinair 27 травня поновлює сезонні чартерні рейси з Міжнародного аеропорту "Харків" (МАХ) до Салонік (Греція).

"Рейси виконуватимуться до кінця вересня на літаках BAe Avro 146-RJ85 та Airbus 319 двічі на тиждень. Минулого сезону цей рейс виконувався раз на тиждень", - повідомили кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" в МАХ.

Авіакомпанію Ellinair засновано в 2013 році, є власністю холдингу Мouzenidis Group.

Харківський аеропорт має злітно-посадкову смугу завдовжки 2500 м і завширшки 50 м. На його території розташовані два пасажирські термінали з пропускною спроможністю 100 і 650 людей на годину.

Аеропортом через компанію "Нью Системс АМ" управляє компанія DCH, створена на базі активів, що раніше мали неформальну назву "Група Укрсиббанку", після того, як два партнери цієї групи - Олександр Ярославський та Ернест Галієв - вирішили їх розділити.

У 2016 році МАХ збільшив пасажиропотік на 61% порівняно з 2015 роком - до 599,7 тис. людей, що, згідно з даними аеропорту, практично відповідає показнику рекордного для нього 2013 року (605 тис. людей).

У березні 2017 року МАХ обслужив 47,4 тис. пасажирів, що на 48% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка пасажирів на міжнародних рейсах становила 72%.