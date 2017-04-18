У Львівській області поліція вилучила 25 тонн спирту, що призначався для виготовлення фальсифікату

Оперативники управління захисту економіки у Львівській області Національної поліції вилучили велику партію етилового спирту, яка призначалася для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Як повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України, правоохоронці зупинили вантажний автомобіль із партією спирту в одному з населених пунктів Кам’янка-Бузького району.

Водій надав товарно-супровідні документи на перевезення товарів кур'єрської служби; вантаж був опломбований номерними пломбами цієї служби. Водночас було встановлено, що автотранспорт для перевезення товарів кур'єрської служби не орендувався і супровідні документи не видавалися.

У кузові транспортного засобу були пластмасові бочки, заповнені спиртом. Майже 25 тонн спирту планувалося використати для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв. За попередніми даними, його вартість становить 1,6 млн грн.

У Києві працівники столичного управління захисту економіки також вилучили готовий до продажу фальсифікат. Поліцейські встановили місце зберігання та реалізації зазначеної продукції.

Правоохоронці вилучили 2,5 тонни контрафактної горілки, вина, коньяку тощо. Роздрібна торгівля фальсифікату здійснювалася з "коліс" неподалік від складу.