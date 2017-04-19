На борту суховантажу, який потонув в акваторії Чорного моря, перебували 9 українців, заявляють у МНС Росії

Транспортні наглядові служби перевірять, наскільки справним був перед виходом у рейс затонулий у Чорному морі суховантаж, повідомило у вівторок "Інтерфаксу" джерело в міжнародних службах морського пошуку і порятунку.

"Попередньо, суховантаж міг мати зауваження у частині технічного стану, проте стверджувати це однозначно не можна. Усі документи буде перевірено", - зазначив співрозмовник агентства.

Раніше в середу повідомлялося, що судно, яке виходило з Азова до Туреччини з вантажем зерна, зазнало аварії. Суховантаж, за попередніми даними, повністю пішов під воду.

На борту було 12 людей.

Начальник прес-служби кримського управління Міністерства надзвичайних ситуацій Володимир Іванов уточнив також громадянство 12 членів екіпажу: дев’ятеро громадян України, двоє - РФ та один - Грузії.

Джерело в міжнародних службах морського пошуку і порятунку зазначило, що "попередньо, за доповіддю екіпажу, під час корабельної аварії вони зіткнулися з сильним штормом. Впоратися зі стихією екіпажу не вдалося, і судно затонуло".