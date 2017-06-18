Зниклі члени екіпажу американського есмінця загинули, знайдено їхні тіла
Моряки есмінця ВМС США "Фіцджеральд", що зіткнувся з торговим судном біля берегів Японії, загинули, йдеться в повідомленні на сайті сьомого флоту ВМС США.
За даними ВМС, тіла моряків знайдено в затопленій частині корабля, їх направили в лікарню міста Йокосука для впізнання.
Раніше стало відомо, що трьом членам екіпажу - капітану і двом морякам - потрібна була термінова медична допомога. Семеро людей вважалися зниклими безвісти.
Про те, що американський есмінець зіткнувся з філіппінським контейнерним судном біля берегів Японії, стало відомо в суботу вранці.
Унаслідок інциденту есмінець зазнав пошкоджень по правому борту, після чого на судно потрапила вода.