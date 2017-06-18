Події

11:35 18.06.2017

Зниклі члени екіпажу американського есмінця загинули, знайдено їхні тіла

Моряки есмінця ВМС США "Фіцджеральд", що зіткнувся з торговим судном біля берегів Японії, загинули, йдеться в повідомленні на сайті сьомого флоту ВМС США.

За даними ВМС, тіла моряків знайдено в затопленій частині корабля, їх направили в лікарню міста Йокосука для впізнання.

Раніше стало відомо, що трьом членам екіпажу - капітану і двом морякам - потрібна була термінова медична допомога. Семеро людей вважалися зниклими безвісти.

Про те, що американський есмінець зіткнувся з філіппінським контейнерним судном біля берегів Японії, стало відомо в суботу вранці.

Унаслідок інциденту есмінець зазнав пошкоджень по правому борту, після чого на судно потрапила вода.

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