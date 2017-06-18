По-літньому тепла і переважно суха погода буде в Україні на початку тижня

У найближчу добу погоду України визначатиме тепле, в більшості областей сухе, на півдні і заході вологе повітря, повідомляє в неділю вдень Укргідрометцентр.

Вночі в південній частині, вдень в західних областях України місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами; на решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів місцями 15-18°; вдень 23-28°, в горах 15-20°.

У Києві очікується погода без опадів. Вітер північний, помірний. Температура вночі 12-14°, вдень 26-28°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 19 червня найвища температура вдень була 34,4 в 1918 р., найнижча вночі 5,9 в 1900 р.

На 20 червня синоптики прогнозують в Україні без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 14-19°; вдень 25-30°.

У Києві на 20 червня також прогнозується погода без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 17-19°; днем 28-30°.

18 червня на 9 годин температура води в Чорному і Азовському морях була 20-22°, в районі Одеси 10-17°, в Дніпрі біля Києва 20°.