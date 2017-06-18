Події

17:11 18.06.2017

У посольстві України в Португалії рекомендують утриматися від поїздок в охоплену пожежею місцевість

Посольство України в Португальській Республіці рекомендує утриматися від відвідування лісової місцевості в Педрогау Гранде (округ Лейрія), де в ніч з 17 на 18 червня розпочалася і поширюється сильна пожежа.

"У ніч з 17 на 18 червня сталася велика пожежа, яка станом на 18 червня за даними держсекретаря з питань внутрішніх справ Ж.Гомеша забрала життя 58 осіб. Близько 60 осіб травмовані, 18 з яких у важкому стані були направлені в лікарні міст Коїмбра, Порту і Лісабон. Крім того, зафіксовано значну кількість зруйнованих будинків у навколишніх селах. Пожежа продовжує поширюватися, загрожуючи навколишнім поселенням", - повідомляють у Департаменті консульської служби МЗС України в неділю вдень.

У департаменті українського зовнішньополітичного відомства наголошують, що громадянам України, які перебувають у цьому районі, слід уважно стежити за повідомленнями місцевих служб про розвиток ситуації і виконувати інструкції пожежно-рятувальних служб.

"Просимо враховувати, що з настанням літнього сезону по всій території Португальської Республіки, особливо в лісистій місцевості в центральній і північній частинах країни, через високі температури існує підвищена ймовірність виникнення пожеж. У зв'язку з цим просимо громадян бути обачними, повідомляти про виникнення пожеж або попадання в небезпечну ситуацію передусім португальські пожежно-рятувальні служби за номером 112", - закликають українські дипломати.

У випадках потрапляння в надзвичайні ситуації, загрози життю та здоров'ю, громадянам України слід невідкладно звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Португальській Республіці за телефоном: +351920030432, адреса електронної пошти emb_pt@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію "МЗС України: + 38-044-238-16-57.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Протягом дня бойовики 19 раз обстріляли позиції ЗСУ

В Португалії за жертвами лісової пожежі оголошено триденний траур

18 тис. українців скористалися "безвізом" з ЄС із моменту його введення

П'ятеро українських військових поранені внаслідок 66 обстрілів із боку бойовиків позицій сил АТО за минулу добу

П'ятеро українських військових поранені в результаті 66 обстрілів з боку бойовиків

ОСТАННЄ

Попередні результати голосування на парламентських виборах у Франції пророкують очевидну перемогу "макроністам"

Goldman Sachs бачить у Франкфурті-на-Майні альтернативу Лондону

Греція блокувала резолюцію ЄС з прав людини в КНР

Катар продовжить постачати газ в ОАЕ після розриву дипвідносин

Пожежа і вибух газового балона стався в будівлі майбутнього штабу ВМС України в Одесі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog289.html
РЕКЛАМА