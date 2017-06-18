У посольстві України в Португалії рекомендують утриматися від поїздок в охоплену пожежею місцевість

Посольство України в Португальській Республіці рекомендує утриматися від відвідування лісової місцевості в Педрогау Гранде (округ Лейрія), де в ніч з 17 на 18 червня розпочалася і поширюється сильна пожежа.

"У ніч з 17 на 18 червня сталася велика пожежа, яка станом на 18 червня за даними держсекретаря з питань внутрішніх справ Ж.Гомеша забрала життя 58 осіб. Близько 60 осіб травмовані, 18 з яких у важкому стані були направлені в лікарні міст Коїмбра, Порту і Лісабон. Крім того, зафіксовано значну кількість зруйнованих будинків у навколишніх селах. Пожежа продовжує поширюватися, загрожуючи навколишнім поселенням", - повідомляють у Департаменті консульської служби МЗС України в неділю вдень.

У департаменті українського зовнішньополітичного відомства наголошують, що громадянам України, які перебувають у цьому районі, слід уважно стежити за повідомленнями місцевих служб про розвиток ситуації і виконувати інструкції пожежно-рятувальних служб.

"Просимо враховувати, що з настанням літнього сезону по всій території Португальської Республіки, особливо в лісистій місцевості в центральній і північній частинах країни, через високі температури існує підвищена ймовірність виникнення пожеж. У зв'язку з цим просимо громадян бути обачними, повідомляти про виникнення пожеж або попадання в небезпечну ситуацію передусім португальські пожежно-рятувальні служби за номером 112", - закликають українські дипломати.

У випадках потрапляння в надзвичайні ситуації, загрози життю та здоров'ю, громадянам України слід невідкладно звертатися на "гарячу лінію" посольства України в Португальській Республіці за телефоном: +351920030432, адреса електронної пошти emb_pt@mfa.gov.ua, або на цілодобову "гарячу лінію "МЗС України: + 38-044-238-16-57.