Події

09:43 19.06.2017

Біля Горлівки на протитанковій міні підірвалася вантажівка з місцевими жителями

Біля населеного пункту Байрак, у районі непідконтрольної Горлівки Донецької області на протитанковій міні підірвалася вантажівка з місцевими жителями, внаслідок чого були травмовані жінка і чоловік, повідомили в СММ ОБСЄ.

"Спостерігачі розмовляли з 55-річною жінкою, яка повідомила, що дістала травми, коли вантажівка, в якій вона їхала, підірвалася на міні. За її словами, інцидент стався близько 19:30 12 червня неподалік н. п. Байрак, на схід від підконтрольного "ДНР" м. Горлівки (39 км на північний схід від Донецька)", - йдеться у звіті СММ ОБСЄ, оприлюдненому 17 червня.

У жінки травма лівого плеча, а її чоловік дістав легких травм голови.

Постраждала додала, що вони часто користувалися цією дорогою. У Горлівці співробітник екстреної служби повідомив команді місії, що вантажівка, в якій їхали чоловік і жінка, підірвалася на протитанковій міні. Він додав, що на місці інциденту було виявлено шість протитанкових мін, які потім були знешкоджені за допомогою контрольованого підривання.

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