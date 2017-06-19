Глава Міненерговугілля очікує від "Нафтогазу" плану-графіка закачування газу до ПСГ

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик очікує, що Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" ознайомить міністерство зі своїми планами та розрахунками щодо закачування природного газу до підземних сховищ (ПСГ).

"Передбачено планом 17 млрд куб. м на 1 жовтня 2017 року, але на сьогодні поки що НАК "Нафтогаз України" не подав свого плану заповнення ПСГ", - сказав він під час селекторної наради щодо підготовки до опалювального сезону в Києві в понеділок.

Як повідомлялося, під час підготовки до опалювального сезону 2016/2017 років Міненерговугілля та "Нафтогаз України" розійшлися в думках щодо обсягу газу в ПСГ, з яким країна має увійти в зиму. НАК вважала достатнім формування запасів в обсязі 14,5-15 млрд куб. м, тоді як міністерство наполягало на накопиченні 17 млрд куб. м.

У результаті опалювальний сезон 2016/2017 років Україна розпочала в середині жовтня із запасами 14,7 млрд куб. м і завершила його наприкінці березня із запасами 8,1 млрд куб. м.

Затверджений Кабінетом Міністрів план заходів із підготовки ПЕК до осінньо-зимового періоду 2017/2018 років передбачає, що Україна до 1 листопада 2017 року має накопичити в ПСГ 17 млрд куб. м газу. Графік накопичення газу має бути розроблено до 1 липня.

Станом на 17 червня 2017 року запаси газу в ПСГ України становили 10,851 млрд куб. м, що на 34% більше, ніж на 22 березня, коли були зафіксовані найменші запаси газу в ПСГ цього року.

У 2016 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 2 млрд куб. м. Відбір за підсумками року становив 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачування - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.