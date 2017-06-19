У Львові надзвичайно високий ризик спалаху кишкових інфекцій

У Львові з огляду на накопичення сміття та підвищення температури повітря надзвичайно високий ризик спалаху кишкових інфекцій, заявив начальник управління охорони здоров'я Львівської міської ради Володимир Зуб.

"Спостерігаючи за динамікою вивезення і нагромадження відходів, а також з огляду на підвищення температури повітря, я як начальник управління охорони здоров'я маю заявити про те, що в місті надзвичайно високий ризик спалаху кишкових інфекцій", - сказав він у понеділок на засіданні міської комісії з питань надзвичайних ситуацій.

В.Зуб наголосив, що "ризик завдання шкоди здоров'ю жителів Львова ще не був таким високим".

"Якщо ми не забезпечимо регулярного та постійного вивезення сміття, то нас можуть чекати дуже неприємні наслідки, пов'язані зі здоров'ям населення міста Львова", - наголосив В.Зуб.

На сьогоднішньому засіданні Львівської міської комісії з питань надзвичайних ситуацій було прийнято повторне звернення до голови Львівської обласної державної адміністрації, секретаря РНБО, Кабінету Міністрів, голови Верховної Ради і президента України про погіршення ситуації у Львові у зв'язку з невивезенням твердих побутових відходів, оскільки перше звернення залишилося без реакції.

У міськраді зазначають, що якщо і на це звернення не буде реакції з боку держави, влада міста звертатиметься до правоохоронних органів у зв'язку з бездіяльністю відповідних посадових осіб.

Як повідомлялося, у Львові накопичилося близько 8,5 тис. тонн побутових відходів. У зв'язку з цим жителі кількох районів блокували рух на дорогах. Влада міста заявляє, що фірмам-перевізникам, які здійснюють вивезення відходів зі Львова, нікуди їх вивозити.