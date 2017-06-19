Понад 100 фармвиробничих майданчиків з Індії підтвердили в Україні відповідність вимогам GMP

Станом на початок червня 104 фармацевтичні виробничі майданчики з Індії підтвердили в Україні відповідність вимогам належної виробничої практики (GMP).

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Асоціації індійських фармацевтичних виробників (IPMA) з посиланням на дані Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками (Держлікслужба), наразі в Україні чинними є 72 висновки, які відомство видало для заявників з Індії на підставі сертифікатів, виданих регуляторними органами країн-учасників PIC/S щодо відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP і з метою застосування в Україні.

Крім того, нині чинними є 32 сертифіката відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам GMP, які були видані заявникам з Індії Держлікслужбою після відповідних виїзних інспекційних перевірок на заводи в Індії.

Експерти Держлікслужби зараз обробляють ще 18 заявок на отримання таких сертифікатів. Крім того, в роботі Держлікслужби - дев'ять заяв на підтвердження відповідності GMP від заявників з Індії.

"Значення індійського фармвиробництва визнано Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), оскільки індійські генеричні лікарські засоби дають змогу значно знизити вартість лікування", - зазначив представник ВООЗ в Індії Хенк Бедекам (Henk Bekedam).

IPMA (Indian Pharmaceutical Manufacturer's Association) об'єднує індійські фармацевтичні компанії-виробники, що відповідають високим міжнародним стандартам: US FDA (США), UK MHRA (Великобританія), МСС (Південна Африка), TGA (Австралія), WHO GMP (ВООЗ), GMP ( Україна), які мають представництва в Україні.

Система співпраці з фармацевтичних інспекцій (The Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme, PIC/S), об'єднує 44 суб'єкти (зокрема понад 30 регуляторних органів різних держав) у понад 30 країнах.