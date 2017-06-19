Збір за використання GDS зумовлений зміщенням авіаринку в бік лоукост-моделі - президент МАУ

Введення авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України" (МАУ, Київ) додаткового збору для авіаційних агентств за використання глобальних дистрибутивних систем (GDS) зумовлене зміщенням ринкових тенденцій в бік лоукост-моделі, повідомив президент МАУ Юрій Мірошников агентству "Інтерфакс-Україна".

"Так, дійсно, ми ввели додатковий збір за використання глобальних дистрибутивних систем, це відомий факт. Я знаю про лист і про інші публікації асоціації авіаагентств, але хочу зазначити: авіаційна галузь зараз змінюється швидко, тенденції зміщуються в бік новітніх технологій і зокрема до технології лоукост-перевезень", - сказав він.

Ю.Мірошников пояснив, що ринок, пасажири очікують введення більшої кількості лоукост-тарифів, і жоден сегмент в логістичному ланцюзі авіаперевезень не може стояти осторонь.

"Лоукост-перевезення або зовсім не передбачають послуг авіаагентств, або мінімізують їх. Зокрема, чому послуги агентств коштують дорого? Тому що вони мають додаткові елементи комфорту, одним з них є використання GDS. За комфорт треба платити. Настають такі часи, коли авіакомпанія надає перевезення з пункту в пункт, а все інше - багаж, реєстрація, харчування, бронювання - є додатковими послугами. До цього потрібно звикати", - констатував Ю.Мірошников.

Тим часом він додав, що МАУ дає альтернативу пасажирам, і вони можуть купувати квитки безпосередньо на сайті компанії без збору.

"Ми надаємо також альтернативний механізм агентствам - вони можуть підключатися просто до сайту МАУ, але якщо вони цього не хочуть або їм зручніше працювати так, як вони працювали раніше, то хтось за це повинен платити: або пасажир, або саме агентство, і, до речі, GDS платять агентствам за використання своїх терміналів. Але ми будемо і далі знижувати вартість перевезень і вводити елементи лоукост-моделі, які дозволять нам запропонувати пасажиру нижчий тариф", - резюмував президент МАУ.

Раніше Асоціація авіаційних агентств звернулася до Кабінету Міністрів України з листом, у якому зазначала, що з 13 квітня 2017 року авіакомпанією МАУ було введено додатковий збір YQ (GDS Fee) у розмірі $9 за один сегмент під час оформлення авіаквитків через глобальні дистрибутивні системи, в яких працюють агентства.

"За попередніми оцінками, запровадження такого збору призведе до подорожчання кожного авіаквитка МАУ в середньому на 500 грн. Крім того, згодом такі норми можуть призвести до скорочення робочих місць в агентствах, що неминуче в умовах оптимізації витрат", - заявляла асоціація.

МАУ є найбільшою українською авіакомпанією. Її базовий аеропорт - ДМА "Бориспіль". Авіакомпанія за підсумками 2016 року одержала чистий прибуток у розмірі 387,885 млн грн за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) проти чистого збитку 504,923 млн грн попереднього року.

Наразі у флоті МАУ 42 літаки. Середній вік парку - 12 років.

Одним з кінцевих бенефіціарів компанії є бізнесмен Ігор Коломойський.