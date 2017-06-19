Мінінформполітики розсекретить список сайтів, рекомендованих до заборони в Україні

Міністерство інформаційної політики України в понеділок до 17:00 оприлюднить список сайтів, рекомендованих до заборони в Україні, повідомив міністр Юрій Стець.

"Через 2 години буде оприлюднений список сайтів, які ми подали в СБУ і РНБО, - сайтів, до яких, як ми вважаємо, має бути закритий доступ в Україні. Там немає ні "Яндексу", ні "ВКонтакте", ні "Одноклассники". Але є "Малоросія", "Новоросія" і так далі. Це сайти, які, на нашу думку і думку експертної ради при міністерстві, шкодять Україні більше, ніж "Яндекс", - сказав Ю.Стець на прес-конференції в понеділок в Києві.

Він пообіцяв, що до 17:00 понеділка, 19 червня, з цього списку буде знято гриф "для службового користування", і він буде оприлюднений на сайті Мінінформполітики.

Говорячи про рішення Ради національної безпеки і оборони України про закриття доступу в Україні до російських соцмереж, міністр сказав: "Як член Ради я голосував, оскільки доказів з боку силових структур про необхідність їх закриття було достатньо".