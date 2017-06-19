Заступник гендиректора Одеського НПЗ, який пішов на угоду зі слідством, отримав 5 років умовно

Заступник генерального директора ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" (Одеський НПЗ) Дмитро Веремеєв, який пішов на угоду зі слідством у так званій "справі Курченка", засуджений на 5 років позбавлення волі з роком випробувального терміну.

Як повідомив журналістам на брифінгу прокурор Одеської області Олег Жученко, в рамках угоди Д.Веремеєв надав слідству низку свідчень у "справі Курченка", окрім того, повідомив про місцезнаходження низки документів, важливих для слідства, і про роль частині підозрюваних. Крім того, в рамках домовленостей він повинен був компенсувати частину з 2 млрд грн збитків, завданих державі.

Щодо конфіскації Суворівським районним судом Одеси цілісного майнового комплексу (ЦМК) Одеського НПЗ, що належить групі "ВЕТЕК" Сергія Курченка, О.Жученко повідомив, що на користь держави надійшло майно вартістю $200 млн, зокрема будівлі площею 38 тис. кв. м і 77 га землі.

О.Жученко повідомив, що рішенням суду був конфіскований ЦВК Одеського НПЗ і майно ТОВ "Газ і енергія України", і таким чином завод повністю готовий до використання. Право власності на конфісковане майно буде зареєстровано за Кабінетом Міністрів України.

Також, за словами прокурора, оскаржити це рішення суду хоча і можна, однак зробити дуже складно. Не можуть вплинути на це рішення і суди щодо майна Одеського НПЗ, що в господарських судах, оскільки в такому випадку завод виступає як засіб скоєння злочину.

Наступним кроком в розслідуванні справи О.Жученко назвав повернення на користь держави нафтопродуктів, які зберігалися на заводі до кінця 2014 року. Частина нафти, яку повернути не можна, за словами прокурора, буде компенсована в грошовій формі.

Як повідомлялося, Суворовський районний суд Одеси ухвалив рішення про спеціальну конфіскацію цілісного майнового комплексу (ЦМК) Одеського нафтопереробного заводу, що належить групі "ВЕТЕК" С.Курченка.

Російська компанія "ЛУКОЙЛ" придбала два пакети акцій ВАТ "Одеський НПЗ" за 25,95% на некомерційних конкурсах в 1999 році за 27,27 млн грн, а потім збільшила свою частку до 97%.

Проектна потужність підприємства з переробки сировини становить 2,8 млн тонн на рік. У серпні 2005 року Одеський НПЗ був зупинений на реконструкцію і відновив роботу лише в квітні 2008 року, проте потім знову був зупинений в жовтні 2010 року в зв'язку з економічною ситуацією, що склалася на ринку нафтопродуктів в Україні, а також зі зміною схеми поставок нафти.

У 2013 році Одеський НПЗ у НК "ЛУКОЙЛ" купила група "СЄПЕК" С.Курченка, якого розшукують українські правоохоронці. Пізніше повідомлялося про передачу "СЄПЕК" підприємства як застави ВАТ "Банк ВТБ" (РФ). Нормальну роботу підприємства так і не було відновлено, нині воно простоює.

Прокуратура Одеської області спільно з органами поліції та Управлінням Служби безпеки України в області повідомили про підозру 16 фігурантам злочинних оборудок з нафтопродуктами за так званою "схемою Курченка". Щодо однієї особи суд уже ухвалив обвинувальний вирок.

22 квітня 2017 року за клопотанням прокуратури суд заарештував колишнього заступника генерального директора з постачання ВАТ "Одеський НПЗ".