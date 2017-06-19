Валовий зовнішній борг України в I кв. 2017 збільшився лише на 0,11%

Валовий зовнішній борг України за станом на початок квітня 2017 року становив $113,643 млрд, що на 0,11% більше, ніж на початку року, повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Як уточнює центробанк, борг держуправління в січні-березні зріс на 0,22% - до $36,455 млрд, зобов'язання НБУ - на 2,55%, до $6,401 млрд. При цьому як урядовий борг, так і зобов'язання НБУ представлені виключно довгостроковими запозиченнями.

Зріс також обсяг зобов'язань за прямими інвестиціями - на 4,93%, до $9,039 млрд.

Депозитні корпорації та інші позичальники скоротили борг на 5,74% і 0,05% - до $8,451 млрд і $53,297 млрд відповідно.

Левова частка валового зовнішнього боргу представлена в доларах США - 74,1%. Ще 11,6% становлять зобов'язання в SDR (спеціальні права запозичень) і 10,7% - в євро.

Нацбанк також уточнює, що чистий валовий зовнішній борг станом на початок квітня становив $1,275 млрд.

Як повідомлялося, сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг України в квітні 2017 року зріс на 21,12 млрд грн ($1,95 млрд) - до 1,973 трлн грн ($74,31 млрд).

Від початку року сукупний державний (прямий) і гарантований державою борг в доларовому вираженні зріс на 4,7%.

Закон про держбюджет-2017 встановив граничний розмір держборгу на кінець 2017 року 1 трлн 716,63 млрд грн і граничний розмір гарантованого державою боргу в 579,37 млрд грн в порівнянні 1 трлн 501,48 млрд грн і 444,78 млрд грн на кінець 2016 року в законі про держбюджет-2016.