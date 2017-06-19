CEZ, ENGIE і PGNiG отримали право продавати газ "Нафтогазу" за кошти ЄБРР

CEZ A.S. (Чехія) ENGIE SA (Франція) і Polskie Gornictwo Naftowe I Gazownictwo Spolka Akcyjna (Польща) пройшли безумовну попередню кваліфікацію і отримали право брати участь у тендерах на закупівлю газу "Нафтогазом України" на кошти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), повідомляє НАК зі посиланням на публікацію банку.

Відповідно до неї, ще 11 підприємств пройшли попередній відбір в рамках підготовки до виділення третього транша револьверного кредиту ЄБРР на суму до $300 млн.

Серед них, зокрема, Axpo Trading AG (Швейцарія), EDF Trading Limited (Великобританія), Eni trading & shipping S.p.A (Італія), Handen SP.z.o.o, (Польща), VNG Slovakia s.r.o і Slovensky Plyarensky Priemysel s.a. (обидві - Словаччина), RWE Supply & Trading GmbH, Uniper Global Commodities SE, PGNiG Supply and Trading (всі троє - Німеччина).

Загальна заявка у Hungarian Gas Trade Ltd (Угорщина) і MFGK Slovakia s.r.o (Словаччина).

До умовно компаній, що умовно пройшли передкваліфікацію, висунуто додаткові вимоги, які вони повинні задовольнити у відведений банком термін.

У 2016 році попередній відбір пройшло 13 компаній.

Як повідомлялося, кредитну лінію ЄБРР у розмірі $300 млн було відкрито в жовтні 2015 року та призначено для закупівлі газу на західному кордоні України. Позика ЄБРР є поновлюваним кредитом на три роки. Протягом цього терміну "Нафтогаз" може погашати і знову позичати кошти в межах цієї суми, щоб профінансувати авансові закупівлі газу.

Однією з умов надання кредиту ЄБРР була реалізація урядом України плану дій щодо реформи корпоративного управління в "Нафтогазі".

У рамках першого раунду використання коштів кредитної лінії ЄБРР "Нафтогаз" закупив 1,7 млрд куб. м газу в опалювальний сезон 2015-16 рр., другого раунду - 1,8 млрд куб. м газу в опалювальний сезон 2016-2017 рр.