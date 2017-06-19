Події

19:37 19.06.2017

Ринок акцій України завершив торги в понеділок зростанням біржових індексів

Український ринок акцій завершив торги в понеділок зростанням біржових індексів: індикатор "Української біржі" (УБ) підвищився на 1,17% - до 1038,3 пункту, індекс ПФТС - на 0,14%, до 283,57 пункту .

Обсяг торгів на УБ склав 4,4 млн грн і майже весь був згенерований угодами з акціями.

Обсяг торгів на ПФТС склав 0,31 млн грн і весь був згенерований угодами з акціями.

Серед індексних акцій УБ найбільше подорожчали папери "Донбасенерго" (+ 3,57%), "Центренерго" (+ 1,71%) і Райффайзен Банку Аваль (+ 1,17%).

Знизилися в ціні тільки акції "Мотор Січі" (-0,12%).

На ПФТС угоди пройшли з акціями "Центренерго" (+ 1,05%) і "Мотор Січі" (+ 0,74%).

Індекс Варшавської фондової біржі WIG-Ukraine в понеділок підвищився на 0,46% - до 626,16 пунктів при обсязі торгів 1,5 млн злотих (10,5 млн грн).

В "індексному кошику" кращий зростання показали акції "Овостар" (+ 1,38%), агрохолдингу ІМК (+ 1,2%) і "Агротону" (+ 0,94%).

Зниженням вартості завершили торги акції "Мілкіленд" (-2,76%), Coal Energy (-2,06%) і "Астарти" (-0,14%).

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