Текст законопроекту про реінтеграцію Донбасу ще не готовий, обговорюється його концепція

Концепція законопроекту про реінтеграцію окупованих територій Донбасу в даний час обговорюється, текст документа поки не готовий, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.

"Тексту ще немає. Зараз обговорюється сама концепція, і це правильний підхід, щоб на початковому етапі можна було вже визначити основні позиції, які будуть в цілому узгоджені", - сказав А.Парубій журналістам в понеділок увечері, додавши, що цю концепцію представив секретар ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

Серед обговорюваних позицій, за словами спікера парламенту, - зміна статусу, визнання окупованих територій формально окупованими територіями і "найголовніше - визначення юридичних передумов для ведення бойових дій і військових операцій, щоб цей закон давав таке законодавче право для головнокомандувача, для РНБО".

Як повідомлялося, 14 червня президент України Петро Порошенко заявив, що за його дорученням йде розробка проекту закону по реінтеграції Донбасу, який буде включати в себе низку заходів щодо повернення окупованих територій України. За його словами, в підготовці законопроекту беруть участь експерти і народні депутати. Законопроект базується на умовах, закріплених в Мінських домовленостях.

Раніше, 13 червня, секретар РНБО О.Турчинов заявив, що в Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ, що "тільки посилить фундамент Мінських угод, оскільки їх реалізація неможлива без вирішення питань безпеки і без звільнення окупованої української території".

Заступник глави фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук пояснював, що цей законопроект передбачає розширення можливостей використання Збройних сил України на Донбасі: "Буде збудований замість оперативного штабу антитерористичної операції оперативний штаб, який буде включати в себе всі наші військові підрозділи, які ми можемо використовувати, також сюди будуть інтегровані цивільно-військові адміністрації".

15 червня прес-служба РНБО повідомила, що експерти, які спеціалізуються на питаннях зовнішньої політики, безпеки і оборони, підтримали концепцію законопроекту "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької і Луганської областей".

19 червня перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко повідомила, що робота над законопроектом "Про особливості державної політики щодо відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованою територією Донецької та Луганської областей України" незабаром буде завершена і він буде винесений на засідання РНБО.