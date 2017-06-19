Події

20:12 19.06.2017

Британські ЗМІ назвали ім'я підозрюваного в скоєнні наїзду на людей в Лондоні

Підозрюваний у скоєнні наїзду на людей за допомогою автофургона в Лондоні ідентифікований як Даррен Осборн, повідомив телеканал "Скай-ньюс".

За даними телеканалу, йому 47 років, він з Кардіффа.

Раніше повідомлялося, що нападник раніше не був відомий спецслужбам.

У ніч на понеділок при наїзді автофургона на людей в Лондоні постраждали щонайменше 10 осіб. Фургон врізався в перехожих в районі Фінсбері-парк на півночі Лондона, коли люди виходили з місцевої мечеті після молитви.

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