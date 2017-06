Побудований в Україні для Саудівської Аравії новий транспортний Ан-132D успішно дебютував на Le Bourget-2017

Побудований на потужностях ДП "Антонов" (Київ) в рамках широкої міжнародної кооперації демонстраційний зразок нового транспортного Ан-132 - Ан-132D успішно дебютував в програмі демонстраційних польотів 52-го міжнародного авіакосмічного салону Le Bourget-2017, який проходить в передмісті Парижа (Франція) 19-25 червня.

Як повідомила в понеділок прес-служба держконцерну "Укроборонпром", Ан-132D взяв участь в демпольотах в день відкриття Le Bourget. Своїми можливостями в повітрі новий літак вразив учасників виставки .

Як зазначає прес-служба, світова прем'єра нового Ан-132D на Lе Bourget -2017 пройшла успішно: "Тисячі зацікавлених літаком відвідують статичну стоянку, де він знаходиться між польотами".

Планується, що новий транспортник візьме участь в демпольотах на авіасалоні також 21 червня, уточнюють в держконцерні.

За даними прес-служби, крім ДП "Антонов", потенціал авіапрому і ОПК України на Lе Bourget презентують підприємства, що входять до держконцерну ДП "Завод 410 цивільної авіації", ДП "Конотопський авіаремонтний завод", ДП "Миколаївський авіаремонтний завод МАРП", ДАХК "Артем", ПАТ "завод "Маяк", ДП "Харківський машинобудівний завод "ФЕД", ДП "Івченко-Прогрес", а також держкомпанія "Укрспецекспорт" і держфірма "Укрінмаш". Делегацію очолює гендиректор "Укробронпрома" Роман Романов.

Багатоцільовий Ан-132 вантажопідйомністю 9,2 тонн - модифікація легкого транспортного Ан-32, який повинен замінити на ринку Ан-32 і Ан-26.

Програма Ан-132 реалізується ДП "Антонов" в рамках укладеного в квітні 2015 року угоди про кооперацію з саудівськими King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) і Taqnia Aeronautics Co. Літак будується в рамках міжнародної кооперації за участю провідних західних виробників: канадських Pratt & Whitney Canada і CMC Electronics, американської Honeywell, французької Liebherr, британської Dowty Propellers.

Демоверсію Ан-132 на потужностях ДП "Антонов" завершено в грудні 2016 року. У березні 2017 літак підняли в повітря і розпочали льотні випробування. Презентацію літака потенційним замовникам в Саудівській Аравії, після якої буде прийнято рішення про терміни сертифікації спочатку планувался в травні, проте її терміни змінили за рішенням саудівської сторони.

В ході Le Bourget-2015 року, саудівська Taqnia, ДП "Антонов", УкрНДІАТ, "Алтіс Холдинг (всі Україна), і Broetje-Automation (Німеччина) підписали протокол про наміри про проектування і будівництво авіаційного заводу в Саудівській Аравії. За попередніми оцінками, внутрішня потреба саудівського замовника і його силових структур в багатоцільовому Ан-132 і його модифікації оцінюється в близько 80 машин. Потреба ринку в новому Ан-132 на період до 2025 року - понад 200 машин. Літак також може бути затребуваний замовниками близькосхідного регіону.

За інформацією українського розробника, саудівський замовник розглядає можливість подальшого розвитку програми Ан-132 і створення на базі комерційної версії транспортника ряду модифікацій, включаючи літак для пожежогасіння, для рятувальних операцій, морський патрульний літак, літак-розвідник, літак для ведення РЕБ, санітарний літак.

В ході міжнародної оборонної IDEF-2017 в Стамбулі (Туреччина) в травні, держконцерн "Укроборонпром", саудівська Taqnia Aeronautics і турецька Havelsan закріпили підписанням меморандуму плани співпраці зі створення на базі Ан-132 модифікації для несення морської патрульної служби.

ДП "Антонов" - провідний український розробник і виробник авіатехніки, визнаний світовий лідер в ніші транспортних літаків широкого призначення. За рішенням уряду з 2015 року ДП "Антонов" входить в держконцерн "Укроборонпром".