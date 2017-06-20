Події

01:03 20.06.2017

Американський студент помер після повернення з КНДР

Студент із США Отто Вомбіер помер після повернення з Північної Кореї, де його засудили за "антидержавні діяння", повідомила в понеділок BBC News.

Стало відомо, що 22-річний студент перебував у комі протягом року. Північнокорейські лікарі стверджують, що причиною коми став ботулізм і снодійне. Їх американські колеги ставлять діагноз під сумнів.

Вомбіер приїхав в КНДР в якості туриста. Він спробував зірвати зі стіни політичний плакат в готелі. На суді він визнав свою провину і був засуджений до 15 років позбавлення волі за "спробу підірвати єдність корейського народу". За участю держдепартаменту 13 червня його звільнили і відправили додому .

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