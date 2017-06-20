У Колумбії повстанці викрали двох голландських журналістів

У Колумбії ліворадикальні повстанці викрали двох голландських журналістів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення колумбійських військових.

За даними військових, відповідальними за викрадення є бойовики маркістського угруповання АНЗ (Армія національного звільнення). 62-річний Дерк Йоганн Болт і 58-річний Ейсебіо Ернест Марі зникли в департаменті Норте-де-Сантандер, неподалік від кордону з Венесуелою.

В даний час АНЗ є найбільшим повстанським угрупованням країни, веде збройну боротьбу проти уряду. За даними Reuters, бойовики цього угруповання часто проводять викрадення іноземців з метою викупу. Більш відоме повстанське угрупування FARC в 2016 році підписало мирну угоду з владою країни.

У столиці Колумбії Боготі 18 червня стався теракт в торговому центрі. Його жертвами стали три людини, в тому числі громадянка Франції, ще вісім людей постраждали. Повстанці АНЗ спростували свою причетність до вибуху.