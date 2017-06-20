Події

08:27 20.06.2017

У Колумбії повстанці викрали двох голландських журналістів

У Колумбії ліворадикальні повстанці викрали двох голландських журналістів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення колумбійських військових.

За даними військових, відповідальними за викрадення є бойовики маркістського угруповання АНЗ (Армія національного звільнення). 62-річний Дерк Йоганн Болт і 58-річний Ейсебіо Ернест Марі зникли в департаменті Норте-де-Сантандер, неподалік від кордону з Венесуелою.

В даний час АНЗ є найбільшим повстанським угрупованням країни, веде збройну боротьбу проти уряду. За даними Reuters, бойовики цього угруповання часто проводять викрадення іноземців з метою викупу. Більш відоме повстанське угрупування FARC в 2016 році підписало мирну угоду з владою країни.

У столиці Колумбії Боготі 18 червня стався теракт в торговому центрі. Його жертвами стали три людини, в тому числі громадянка Франції, ще вісім людей постраждали. Повстанці АНЗ спростували свою причетність до вибуху.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Люксембурзі відбулося Міністерське засідання Східного партнерства

Глава СБУ виступає за напрацювання пропозицій щодо змін до законодавства з огляду на гібридну війну

Відновлено водопостачання в п'яти районах Донецької області

Бойовики за добу 43 рази обстріляли позиції сил АТО, 4 українських військовослужбовців поранені

Білий дім призначив час зустрічі Трампа і Порошенко

ОСТАННЄ

"Укртранснафта" відкрила представництво в Словаччині

До відома: про прес-конференцію у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Проблеми жителів Львова з відходами - це проблеми всієї України"

Рева проти перенесення на 2020 рік термінів збільшення мінімального страхового стажу до 25 років

Австралія хоче обмежити експорт природного газу

"Укрзалізниця" планує випустити корпоративні облігації на 2 млрд грн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
насосы
РЕКЛАМА