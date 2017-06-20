Події

09:36 20.06.2017

Кабмін розгляне внесення Нацрадою реформ пропозиції щодо пенсійної реформи 21 червня

Кабінет Міністрів України має намір розглянути внесення Національною радою реформ пропозиції до урядового проекту пенсійної реформи на засіданні в середу 21 червня, сказав міністр соціальної політики Андрій Рева в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Завтра засідання Кабміну і завтра ж це питання теж буде внесено", - сказав міністр, відповідаючи на питання про терміни розгляду урядом пропозицій Нацради реформ до проекту пенсійної реформи.

А.Рева підкреслив, що зволікати з розглядом цього питання не можна.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава СБУ виступає за напрацювання пропозицій щодо змін до законодавства з огляду на гібридну війну

Відновлено водопостачання в п'яти районах Донецької області

Бойовики за добу 43 рази обстріляли позиції сил АТО, 4 українських військовослужбовців поранені

Білий дім призначив час зустрічі Трампа і Порошенко

Порошенко може зустрітися з Трампом у вівторок ввечері

ОСТАННЄ

"Укртранснафта" відкрила представництво в Словаччині

До відома: про прес-конференцію у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Проблеми жителів Львова з відходами - це проблеми всієї України"

Рева проти перенесення на 2020 рік термінів збільшення мінімального страхового стажу до 25 років

Австралія хоче обмежити експорт природного газу

"Укрзалізниця" планує випустити корпоративні облігації на 2 млрд грн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
купить мужскую одежду на price.ua
РЕКЛАМА