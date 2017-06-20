Кабмін розгляне внесення Нацрадою реформ пропозиції щодо пенсійної реформи 21 червня

Кабінет Міністрів України має намір розглянути внесення Національною радою реформ пропозиції до урядового проекту пенсійної реформи на засіданні в середу 21 червня, сказав міністр соціальної політики Андрій Рева в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Завтра засідання Кабміну і завтра ж це питання теж буде внесено", - сказав міністр, відповідаючи на питання про терміни розгляду урядом пропозицій Нацради реформ до проекту пенсійної реформи.

А.Рева підкреслив, що зволікати з розглядом цього питання не можна.