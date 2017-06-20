"Укрзалізниця" планує випустити корпоративні облігації на 2 млрд грн

ПАТ "Укрзалізниця" має намір здійснити в 2017 році випуск корпоративних облігацій загальним обсягом 2 млрд грн, повідомила прес-служба ПАТ.

"Фінансові аналітики зазначають, що український ринок корпоративного боргу залишається дуже неактивним, рівень ліквідності у потенційних інвесторів високий, на ринку гостро відчувається дефіцит надійних позичальників, при тому що попит інвесторів на якісні боргові інструменти буде тільки рости. Тому випуск облігацій ПАТ має всі шанси стати флагманським на фондовому ринку корпоративного боргу після довгої паузи і дасть поштовх для його розвитку", - наголошується в повідомленні.

"Укрзалізниця" вважає, що цей фінансовий інструмент буде сприяти розвитку не тільки фондового ринку, а й самої компанії.

"Випуск облігацій стане важливим кроком для фінансового оздоровлення залізничної галузі, оскільки сприятиме підвищенню ліквідності суспільства, поліпшенню структури кредитного портфеля і, як наслідок, мінімізації фінансових ризиків за рахунок уникнення додаткових втрат у разі курсових коливань", - повідомив голова правління товариства Войцех Балчун.

Супроводжувати випуск і забезпечувати розміщення емісії після її затвердження наглядовою радою буде компанія Concorde Capital, яка попередньо обрана андеррайтером випуску за результатами моніторингу послуг професійних учасників ринку за критеріями вартості послуг і досвіду надання послуг андеррайтингу.

"Компанія має провідні позиції на українському інвестиційному ринку і в останні роки залучила для провідних українських компаній металургійної, автомобільної, хімічної і нафтогазової промисловості, а також компаній аграрного сектора понад $2,5 млрд інвестицій", - повідомляє "Укрзалізниця".

Як повідомлялося, ПАТ "Укрзалізниця" в 2016 році скоротило обсяг процентних кредитів і запозичень на 3,5% порівняно з 2015 роком - до 40,511 млрд грн.

Такі дані містяться в консолідованій фінансовій звітності ПАТ "Укрзалізниця", підготовленій компанією Ernst & Young.

Обсяг процентних банківських кредитів за звітний період скоротився на 7,8% - до 23,804 млрд грн, зобов'язання за єврооблігаціями зросли на 17% -до 14,23 млрд грн.

Зобов'язання за випущеними на внутрішньому ринку облігаціями скоротилися на 43% - до 2,1 млрд грн, інші зобов'язання - зросли на 18%, до 408,8 млн грн.

У березні 2016 ПАТ здійснило репрофілювання зовнішніх фінансових зобов'язань на загальну суму $500 млн за позикою, отриманою в результаті розміщення єврооблігацій Shortline PLC, що передбачає пролонгацію терміну погашення до 15 вересня 2021 року, зростання річної процентної ставки з 9,5% до 9,875% з 21 листопада 2015 року та зміну графіка погашення основної суми позики - 60% має бути сплачена в 2019 році, 20% - в 2020 році і 20% - в 2021 році.

Облігації, випущені на внутрішньому ринку, були випущені і розміщені на ринку України. Вони деноміновані в гривні з відсотковою ставкою 18% -23,5% і терміном погашення в 2017 році.