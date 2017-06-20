Глава СБУ виступає за напрацювання пропозицій щодо змін до законодавства з огляду на гібридну війну

Голова Служби безпеки України Василь Грицак запрошує експертів, юристів, журналістів і громадських активістів до співпраці у сфері національної безпеки України і для боротьби з гібридною війною.

"Кінцева мета - розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавства України шляхом надання правової оцінки всім формам і методам ведення гібридної війни, закріплення відповідальності фізичних і юридичних осіб, які свідомо беруть у ній участь в інтересах російського агресора", - пояснює прес-центр СБУ ініціативу В. Грицака.

Кожен патріот України може залишати свої пропозиції щодо переліку діянь, які становлять загрозу національним інтересам України і потребують правового реагування, на спеціально створеній сторінці в Facebook https://www.facebook.com/platformazmin/ або надіслати на електронну пошту: platformazminsbu@gmail.com .

Після обробки отриманих пропозицій з урахуванням власного досвіду СБУ і передових юридичних практик країн ЄС і США у сфері протидії гібридній війні спецслужба ініціює низку комунікаційних майданчиків для публічного обговорення запропонованих змін до законодавства України.