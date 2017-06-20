До відома: про прес-конференцію у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Проблеми жителів Львова з відходами - це проблеми всієї України"

У вівторок, 20 червня, о 12.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Проблеми жителів Львова з відходами - це проблеми всієї України" про наслідки катастрофи на львівському полігоні, проблеми тарифоутворення, занижену плату за вивезення та утилізацію сміття, а також про перспективи розвитку галузі. Учасники: генеральний директор асоціації підприємств поводження з відходами "Український екологічний альянс" Олег Костюшко; генеральний директор ТОВ "АВЕ Умвельт Україна" Любомир Копчик (м.Львів); генеральний директор ТОВ "Селтік" Зінаїда Піддубна (м.Київ). (вул.Рейтарская, 8/5-А). Акредитація журналістів за тел. (093) 591-67-65 або info@ukrecoalliance.com.ua.