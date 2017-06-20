Події

10:55 20.06.2017

До відома: про прес-конференцію у прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Проблеми жителів Львова з відходами - це проблеми всієї України"

У вівторок, 20 червня, о 12.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Проблеми жителів Львова з відходами - це проблеми всієї України" про наслідки катастрофи на львівському полігоні, проблеми тарифоутворення, занижену плату за вивезення та утилізацію сміття, а також про перспективи розвитку галузі. Учасники: генеральний директор асоціації підприємств поводження з відходами "Український екологічний альянс" Олег Костюшко; генеральний директор ТОВ "АВЕ Умвельт Україна" Любомир Копчик (м.Львів); генеральний директор ТОВ "Селтік" Зінаїда Піддубна (м.Київ). (вул.Рейтарская, 8/5-А). Акредитація журналістів за тел. (093) 591-67-65 або info@ukrecoalliance.com.ua.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Люксембурзі відбулося Міністерське засідання Східного партнерства

Глава СБУ виступає за напрацювання пропозицій щодо змін до законодавства з огляду на гібридну війну

Відновлено водопостачання в п'яти районах Донецької області

Бойовики за добу 43 рази обстріляли позиції сил АТО, 4 українських військовослужбовців поранені

Білий дім призначив час зустрічі Трампа і Порошенко

ОСТАННЄ

"Укртранснафта" відкрила представництво в Словаччині

Рева проти перенесення на 2020 рік термінів збільшення мінімального страхового стажу до 25 років

Австралія хоче обмежити експорт природного газу

"Укрзалізниця" планує випустити корпоративні облігації на 2 млрд грн

Кабмін розгляне внесення Нацрадою реформ пропозиції щодо пенсійної реформи 21 червня

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
комплектующие для мобильных телефонов в Украине
РЕКЛАМА