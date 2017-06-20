Роботодавці та профспілки не підтримають законопроекти щодо медреформи без їх суттєвого доопрацювання

Роботодавці та профспілки не підтримають законопроекти щодо медичної реформи без їх суттєвого доопрацювання та врахування позиції медиків і громадських організацій, зазначено в спільному листі Об'єднання організацій роботодавців України (ООРУ), Федерації роботодавців України (ФРУ), Федерації професійних спілок України (ФПСУ ).

"Внесені МОЗ до Верховної Ради законопроекти є "сирими" і потребують узгодження і доопрацювання з соціальними партнерами. Без цього роботодавці і профспілки їх не підтримають", - сказано в зверненні, оприлюдненому на сайті ООРУ.

У документі зазначено, що урядові рішення щодо реформування системи охорони здоров'я приймаються без відповідного громадського обговорення та належного узгодження з соціальними партнерами.

Крім того, в ООРУ вважають, що МОЗ не виконує свої функції щодо координації діяльності системи охорони здоров'я і втратив зворотний зв'язок з медичною громадськістю, на тлі чого спостерігається безпрецедентне зниження рівня якості управління в сфері охорони здоров'я.

На думку представників організацій, використання виключно ринкової моделі в Україні наразі має велику кількість ризиків, що може привести до того, що велика частина населення, зокрема, літні люди, діти, люди з інвалідністю - групи з низьким рівнем доходу, але найбільш високими потребами в медобслуговування, не зможуть його отримати.

У листі зазначено, що низку пропозицій, сформованих роботодавцями і профспілками на Національній тристоронній соціально-економічній раді (НТСЕР), міністерство не взяло до уваги.

Організації розраховують на проведення спеціального засідання уряду для розгляду стану системи охорони здоров'я за участю чиновників, нардепів та представників науково-експертного середовища, роботодавців і профспілок, а також на створення експертної ради для розробки національної стратегії розвитку системи охорони здоров'я.

Раніше пацієнтські організації підтримали урядові законопроекти щодо реформування системи охорони здоров'я №6327 і №6329.