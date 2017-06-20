Четверо українських військових поранені в АТО за добу

Четверо українських військовослужбовців поранені в зоні проведення антитерористичної операції на сході України в понеділок, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузянік.

"За минулу добу четверо наших воїнів дістали поранень, загиблих немає", - сказав О.Мотузяник на брифінгу у вівторок у Києві.

За його словами, бойовики застосовували важке озброєння, зокрема, міномети, на луганському напрямку, випустивши по позиціях сил АТО 60 хв.

На маріупольському напрямку зафіксовано один випадок застосування мінометів у селі Павлополі Волноваського району, на донецькому напрямку противник вів вогонь зі стрілецької зброї і гранатометів.