"Нафтогаз України" знизить ціну газу для промспоживачів на липень

НАК "Нафтогаз України" з 1 липня 2017 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 3% (на 222 грн) - до 7208,4 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Відповідно до прес-релізу компанії, зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ у обсязі понад 50 тис. куб. м на місяць, за умови відсутності боргів перед НАК.

Для інших покупців ціна в наступному місяці знизиться на 2,9% (на 241,2 грн) - до 8 тис. 8,8 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

Як повідомлялося, у січні 2017 року ціна на газ для промспоживачів за передоплатою і без наявності боргів була встановлена НАК на рівні 7 тис. 551,6 грн, у лютому - 9 тис. 214,8 грн, у березні - 8 тис. 553, 6 грн, у квітні - 7 тис. 675,2 грн, у травні - 7 тис. 456,8 грн, у червні - 7 тис. 430,4 грн.

Ціна на газ для промспоживачів за передоплатою і без наявності боргів на січень 2016 року встановлена НАК на рівні 6,936 тис. грн, у лютому - 6 тис. 733,2 грн, у березні - 6,72 тис. грн, у квітні - 6,72 тис. грн, у травні - 5 тис. 912,4 грн, у червні - 5 тис. 995,2 грн, у липні - 5 тис. 995,2 грн, у серпні - 6 тис. 555,6 грн, у вересні - 6,036 тис. грн, у жовтні - 6 тис. 343,2 грн, у листопаді - 7,38 тис. грн, у грудні - 7 тис. 780,8 грн.

З 1 жовтня 2015 року в країні скасовано державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, крім населення і ТКЕ для потреб населення. З цього часу "Нафтогаз України" постачає газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб'єктам господарювання на ринкових умовах.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Холдинг є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території країни.