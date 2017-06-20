Міносвіти взяло курс на збільшення обсягу вивчення української мови в школах нацменшин

Міністерство освіти і науки взяло курс на збільшення обсягу вивчення української мови в школах з не українською мовою навчання, заявляє міністра освіти і науки України Лілія Гриневич.

"Зараз МОН взяло курс на збільшення обсягу вивчення української мови в школах нацменшин. У нас є дуже позитивний досвід саме по створенню спеціальних початкових програм для болгарської меншини в Одеській області, де не всі предмети вивчають по-болгарськи, а частину - по-українськи, частину - по-болгарськи. Пропонуємо в цих школах ввести такий досвід", - сказала Л.Гриневич на зустрічі з послом Болгарії в Україні Красіміром Неделчевим Мінчевим у вівторок в Києві.

К.Мінчев попросив Л.Гриневич посприяти у відкритті школи для дітей болгарської меншини в Одесі. "В Одеській і Запорізькій областях проживає велика болгарська діаспора. Зараз молодь уже не хоче жити в сільській місцевості і переїжджає в місто - в Одесу, і там ми маємо значний попит з боку болгарської громади на можливість навчання дітей у болгарській школі", - зазначив він .

Однак, за даними Міносвіти, одеські школи наразі переповнені майже вдвічі: місто прийняло понад 3,5 тис. дітей-переселенців шкільного віку, крім того, розвиток соціальної інфраструктури в Одесі зростає і не витримує такого навантаження. "Зараз ми не маємо можливості відкрити в Одесі окрему школу для болгарської меншини - для цього просто фізично немає вільних приміщень. Однак у нас є перелік не переобтяжених шкіл, в яких можна відкрити паралель для навчання дітей з болгарської меншини", - сказала Л. Гриневич.

Вона зазначила, що також потрібно провести аудит - скільки дітей представників болгарської меншини хочуть навчатися за спеціальною програмою. "Якщо це буде дуже мала кількість, ми можемо організувати їх навчання у звичайних класах, а для вивчення окремих предметів створювати окремі групи", - додала міністр.

Присутній на зустрічі представник Міністерства освіти і науки Болгарії Арсен Петров зазначив, що їх влаштує такий формат і вони готові залучити свої ресурси для організації навчального процесу. "Зі свого боку ми можемо надати і повністю покрити витрати - зарплату, проживання та переїзд учителів з Болгарії, які будуть навчати дітей саме предметів болгарської складової, надати підручники, а також оплатити години з викладання курсів, що не входять в український навчальний план. Наприклад, предметів з болгарського танцю і співу", - сказав він.

Сторони наголосили на важливості продовження взаємної підтримки і співпраці.