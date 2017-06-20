Доказів для зняття депутатської недоторканності з Полякова і Розенблата достатньо - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що для зняття депутатської недоторканності з народних депутатів України Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка") і Максима Полякова (фракція "Народний фронт") достатньо доказів.

"Наскільки проаналізовано доказову базу детективами і прокурорами - її більш ніж достатньо для того, щоб позитивно вирішити питання щодо подання на зняття імунітету народних депутатів ... Подання на зняття імунітету з народних депутатів Розенблата і Полякова зараз направлено генеральному прокурору і сподіваюся, що генеральний прокурор оперативно відреагує на ці листи і, відповідно, направить подання до парламенту", - сказав А.Ситник на спільному брифінгу з керівником Спеціалізованої Антикорупція ної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким у вівторок у Києві.