Події

14:48 20.06.2017

Доказів для зняття депутатської недоторканності з Полякова і Розенблата достатньо - Ситник

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що для зняття депутатської недоторканності з народних депутатів України Борислава Розенблата (фракція "Блок Петра Порошенка") і Максима Полякова (фракція "Народний фронт") достатньо доказів.

"Наскільки проаналізовано доказову базу детективами і прокурорами - її більш ніж достатньо для того, щоб позитивно вирішити питання щодо подання на зняття імунітету народних депутатів ... Подання на зняття імунітету з народних депутатів Розенблата і Полякова зараз направлено генеральному прокурору і сподіваюся, що генеральний прокурор оперативно відреагує на ці листи і, відповідно, направить подання до парламенту", - сказав А.Ситник на спільному брифінгу з керівником Спеціалізованої Антикорупція ної прокуратури (САП) Назаром Холодницьким у вівторок у Києві.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стягнення 172 млрд грн антимонопольного штрафу з "Газпрому" не зашкодить європейським споживачам газу

Україна має намір скористатися правовою допомогою інших країн для стягнення з "Газпрому" 172 млрд грн

Roshen повністю припинив роботу в Росії

У рамках розслідування справи про "податкові майданчики" затримано 24 особи

“Ніч енергетики” пройде у Києві

ОСТАННЄ

У рамках розслідування "бурштинової справи" затримано трьох помічників нардепів

Міносвіти взяло курс на збільшення обсягу вивчення української мови в школах нацменшин

"Нафтогаз України" знизить ціну газу для промспоживачів на липень

UPS вперше введе надбавки за доставку замовлень з інтернет-магазинів США перед Різдвом

Четверо українських військових поранені в АТО за добу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс юа
РЕКЛАМА