Україна має намір скористатися правовою допомогою інших країн для стягнення з "Газпрому" 172 млрд грн

Україна має намір скористатися правовою допомогою інших країн для стягнення з "Газпрому" 172 млрд грн за штрафом АМКУ, повідомив міністр юстиції Павло Петренко на прес-конференції в Києві у вівторок.

За його словами, наразі вживаються заходи з пошуку активів "Газпрому" в Україні та стягнення на користь держбюджету активів російської компанії.

Він нагадав, що вже на користь держбюджету стягнуто 80,8 млн грн дивідендів, які мав отримати "Газпром" від діяльності компанії "Газтранзит". Крім того, вже накладено арешт на акції "Газпрому" в цій компанії номінальною вартістю 33,3 млн грн.

П.Петренко уточнив, що наразі в Україні підписано 27 договорів про правову допомогу з іншими країнами, зокрема з європейськими, за допомогою яких Мін'юст продовжить свою роботу.