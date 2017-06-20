Події

15:40 20.06.2017

Стягнення 172 млрд грн антимонопольного штрафу з "Газпрому" не зашкодить європейським споживачам газу

Примусове виконання рішення суду про стягнення з російського ВАТ "Газпрому" 172 млрд грн за штрафом Антимонопольного комітету України (АМКУ) не зашкодить європейським споживачам газу, заявив міністр юстиції України Павло Петренко на прес-конференції в Києві у вівторок.

"Газ, що транспортується транзитом, трапспортується за контрактами, які (укладені) з європейськими країнами. І ці контракти передбачають відповідні зобов'язання. І ми, як дуже відповідальний партнер для країн ЄС, в першу чергу, не робитимемо тих речей, які можуть зашкодити безпеці наших країн-сусідів ", - сказав глава Мін'юсту.

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