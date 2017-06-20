Виконавча служба заарештувала акції "Газпром збут Україна"

Державна виконавча служба України своєю постановою від 29 травня 2017 року наклала арешт на 100% статутного капіталу ТОВ "Газпром збут Україна" (Київ) в рамках стягнення штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ) на 172 млрд грн (близько $ 6,5 млрд).

Згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень, ПАТ "Газпром", якому належить 100% в цьому ТОВ, звернулося до Господарського суду Києва з проханням скасувати цю постанову виконавчої служби, але суд залишив скаргу російського монополіста без розгляду.

Як повідомлялося, "Газпром" у квітні 2008 року зареєстрував в Україні дочірню компанію "Газпром збут Україна" у рамках реалізації нової російсько-української угоди про розвиток відносин у газовій сфері від 12 березня 2008 року. На компанію припадало близько 15% українського ринку продажу газу промисловим споживачам.

Раніше міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що на користь українського держбюджету стягнуто 80,8 млн грн дивідендів, які мав отримати "Газпром" від діяльності компанії ПрАТ "Газтранзит". Крім того, накладено арешт на акції "Газпрому" у цій компанії номінальною вартістю 33,3 млн грн.

У січні 2016 року АМКУ вирішив оштрафувати "Газпром" на 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу України. Потім це рішення кілька разів підтвердили українські суди. В черговий разу 22 лютого 2017 року Київський апеляційний господарський суд залишив в силі рішення суду нижчої інстанції про підтвердження стягнення з "Газпрому" штрафу, який виріс вже до 172 млрд грн (близько $ 6,5 млрд) за рахунок пені за його несплату.

Господарський суд Києва 17 березня 2017 постановив стягнути 172 млрд грн з російської компанії на підставі судового рішення.

АМКУ 11 квітня 2017 направив до Державної виконавчої служби (ДВС) заяву про відкриття виконавчого провадження про примусове стягнення з ПАТ "Газпром" 172 млрд грн. АМКУ просить накласти арешт на майно та кошти "Газпрому" і заборонити їх відчуження.