Британська сторона обурена рішенням суду, що не врахував інформацію про громадянство Насірова

Британці обурені рішенням українського суду, який не взяв до уваги інформацію, що підтверджує наявність у відстороненого з посади голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова паспорта громадянина Великобританії, зазначає директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник.

"Британські колеги надали матеріали, що підтверджували наявність британського паспорта у підозрюваного, позиція НАБУ і САП підтверджувалася цими документами. А з іншого боку було слово Насірова, що це все неправда, і він не отримував цього паспорта. І суд прийняв рішення, ставлячи під сумнів всі ці доводи і документи. і, чесно кажучи, наших британських колег це обурило ", - сказав А.Ситник на брифінгу в Києві у вівторок в Києві.

Директор НАБУ зазначив, що це рішення суду не оскаржується і є доказом того, що з наявною в Україні судовою системою неможливо просування розслідування таких справ, як у випадку з Р.Насіровим, і потрібно створювати Спеціалізований антикорупційний суд.

У свою чергу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький вказав, що в міжнародному праві такі ситуації можуть трактуватися як "відсутність в Україні справедливого суду, що може впливати на розслідування справ щодо тих осіб, які переховуються за кордоном".

Він також повідомив, що в справі Р.Насірова залишилося завершити останню експертизу в рамках досудового слідства.

Н.Холодницький також повідомив, що під час його останнього спілкування з Р.Насіровим відсторонений глава ДФС сказав, що "рано чи пізно він його (Н.Холодницького - ІФ) посадить".

Як повідомлялося, детективи НАБУ оголосили про підозру у вчиненні злочину голові ДФС Р.Насірову 2 березня ввечері, після чого здійснили його затримання в лікарні "Феофанія". Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

7 березня Солом'янський райсуд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн. Водночас САП просила суд призначити Р.Насірову заставу в сумі 2 млрд грн. 16 березня в САП повідомили, що за Р.Насірова його дружина внесла заставу в 100 млн грн. 30 травня НАБУ прийняло рішення про відмову у виїзді за кордон Р.Насірову.

2 червня стало відомо, що Солом'янський райсуд Києва відмовив Р.Насірову в перегляді його запобіжного заходу.

Детективи НАБУ і прокурори САП ініціювали клопотання про стягнення застави в розмірі 100 млн грн у дохід держави через те, що Р.Насіров не здав британський паспорт.

8 червня Солом'янський райсуд Києва відхилив клопотання детективів НАБУ і прокурорів САП про стягнення застави в бюджет, рішення оскарженню не підлягає.

Водночас правоохоронні органи Великобританії вивчають факти наявності правопорушення з боку Р.Насірова, у разі їх наявності він як громадянин Великобританії постане перед судом в Сполученому Королівстві. У диппредставництві додали, що справа проти Р.Насірова демонструє необхідність створення Спеціалізованого антикорупційного суду в Україні.